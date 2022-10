Fazit

Wochenschlusskurse oberhalb von 10,9440 SEK würden die Annahme einer Fortsetzung der Kursrallye untermauern, Gewinnen an 11,1029 SEK und darüber sogar 11,4234 SEK wären in diesem Fall denkbar. Aber selbst bei Erreichen der ersten Zielmarke und durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV0HQB ließe sich bereits eine Rendite von 78 Prozent erzielen. Ziel des Scheins würde rechnerisch dann bei 8,14 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber den Bereich von 10,9050 SEK vorläufig noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,43 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch zwingend einige Wochen einzuplanen.