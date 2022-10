Wirtschaft Ein Drittel der internationalen Studenten bleibt in Deutschland

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Von 2006 bis 2021 haben 612.000 internationale Studierende aus Nicht-EU-Staaten erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium in Deutschland erhalten. Mehr als ein Drittel derjenigen, die zwischen 2006 und 2011 ein Studium begonnen haben, blieb langfristig in Deutschland, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Rund 184.200 internationale Studierende erhielten zwischen 2006 und 2011 erstmals einen Aufenthaltstitel zu Studienzwecken. Laut Ausländerzentralregister lebten nach fünf Jahren noch 48 Prozent und nach zehn Jahren noch 38 Prozent von ihnen weiterhin in der Bundesrepublik. Nach aktuellen Auswertungen der OECD liegt die Bleibequote von internationalen Studierenden in Deutschland ähnlich hoch wie in Kanada und gehört damit zu den höchsten unter den OECD-Ländern.