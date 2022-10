Das Internet of Things (IoT) ist ein Netzwerk von einer Vielzahl mit dem Internet verbundenen Geräten, welche Sensordaten zur zentralen Verarbeitung an eine Cloud übermitteln. Sobald die Daten gesammelt sind, können sie analysiert und interpretiert werden, um aussagekräftige, verwertbare Handlungsempfehlungen zu gewinnen. Diese Sensoren sind in alltägliche Gegenstände wie Mobiltelefone, Waschmaschinen, Fahrzeuge oder tragbare Geräte eingebettet. Damit ist jeder Mensch mit seinem Telefon ein Teil des großen Netzwerks ohne zu realisieren, dass seine Nutzerdaten ganz neuen Welten schaffen. Tauch sie ein in die Zukunft!

Besser als der Mensch: Sensoren übernehmen die Datensammlung, die KI lernt und lernt

IoT-Geräte verwenden eine Vielzahl von Methoden zur Verbindung und zum Austausch von Daten: Private Haushalte und Büros benutzen beispielsweise Wi-Fi oder Bluetooth, andere Geräte sind über das LTE-Netz eingebunden. Die Einführung von 5G-Standards hat dazu geführt, dass künftig mit viel höheren Datendichten und Geschwindigkeiten gearbeitet werden kann. Und große Anwendungen bedienen sich sogar der Satellitentechnik, um in wenig vernetzte Gegenden zu kommunizieren. Neben IOT gehört auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) heute zu den Schlüsseltechnologien der digitalen Transformation. IoT in Verbindung mit KI ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe, Produkte und Kundenerfahrungen durch angeschlossene Geräte weiterzuentwickeln, um neue Einnahmequellen zu schaffen und Kosten zu minimieren. Sobald die Daten gesammelt sind, können sie analysiert werden und mit Hilfe von KI lassen sich durch statistische Prozesse wirklich aussagekräftige, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen. Moderne Geräte schaffen durch ihre Schnelligkeit und Vernetzung so sichtbare Erfolge gegenüber manuellen Prozessen aus Menschenhand. Auch wird die Redundanz deutlich verringert und die Fehleranfälligkeit tendiert wegen der KI-Unterstützung gegen Null.

Microsoft (NYSE: MSFT WKN: 870747 ISIN: US5949181045) ist einer der Vorzeigefirmen, die schon seit mehr als 10 Jahren an IOT-Produkten arbeiten und Prozesse digitalisieren. Von der Fertigung über den Transport bis hin zum Einzelhandel kann Microsofts Cloud-Computing Plattform AZURE IoT-Lösungen bieten, welche auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Damit wird die Verschmelzung der realen und digitalen Welt weiter aktiv vorangetrieben. Was einfach klingt, muss von einer Vielzahl kleinerer Dienstleister betriebssicher an den Mann gebracht werden. Einer davon sitzt in San Diego und wächst derzeit mit strammen 70% von Jahr zu Jahr.