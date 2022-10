RBC stuft Gea Group auf 'Underperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was einem Rückgang von -15,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die GEA Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -2,49 % auf 32,49EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 28 Euro gesenkt. Der Milchboom werde sauer, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Anspielung auf das immense Molkereigeschäft des Anlagebauers. Die Preise für Molkereiprodukte seien rekordhoch während die Verbraucherbudgets schrumpften. Kuenne sieht im kommenden Jahr die Gefahr einer regelrechten Milchschwemme, die die Investitionsbereitschaft der Gea-Kunden bremsen würde./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 01:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 01:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

