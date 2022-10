FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich vor wichtigen Ereignissen am Mittwoch eher zurückhalten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 12 241 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

Im Blick stehen das am Abend erwartete Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und am Donnerstagnachmittag neue US-Inflationszahlen. Außerdem wird in diesen Tagen in den USA der Startschuss gegeben für die Berichtssaison, die laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung am Aktienmarkt nehmen wird.