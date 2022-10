Wirtschaft Niederlande für indirekte deutsche Importe besonders wichtig

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Handelsdrehscheibe Niederlande spielt bei indirekten Importen nach Deutschland eine besonders wichtige Rolle. Von Januar bis Juli 2022 kamen mengenmäßig 71,5 Prozent der indirekten Importe (39,7 Millionen Tonnen) über das Nachbarland, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Dahinter folgte Belgien mit einem Anteil von 9,7 Prozent (5,4 Millionen Tonnen). Während die meisten Waren aus den deutschen Nachbarstaaten auf direktem Weg nach Deutschland gelangten, wurden Waren aus weiter entfernten Staaten häufiger auf indirektem Weg importiert. So kamen Waren mit Ursprung in den Niederlanden zu 99,0 Prozent auf direktem Weg nach Deutschland.