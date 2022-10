Die Kloeckner Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,57 % auf 6,995EUR an der Börse Tradegate.

Die Gewinnwarnung bestätige eine deutlich verlangsamte Ergebnisdynamik, kommentierte ein Börsianer. Besserung sei auch im kommenden Jahr nicht in Sicht. Der Börsianer erinnerte daran, dass das Bankhaus Metzler bereits in der vergangenen Woche vor einer wahrscheinlichen Gewinnwarnung gewarnt und die Anlageempfehlung für die Aktie gleich um zwei Stufen auf "Sell" gesenkt hatte.

Ask 1,56

Ask 1,56

Ask

Ask

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Klöckner & Co SE!

Wegen des starken Rückgangs der Stahlpreise rechnet Klöckner nur noch mit einem Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) von rund 400 Millionen Euro. Die vorherige Zielvorgabe hatte bei mehr als 500 Millionen Euro gelegen. Im dritten Quartal habe dieses Ergebnis lediglich bei 16 Millionen Euro gelegen und damit deutlich niedriger als angepeilt, so das Unternehmen weiter. Dass es trotzdem mit einem der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang im Jahr 2006 rechnet, beeindruckte die Anleger nicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Klöckner & Co sind am Mittwoch nach Quartals-Eckdaten sowie einer Gewinnwarnung vorbörslich deutlich abgesackt. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Titel des Stahlhändlers 6,8 Prozent auf knapp sieben Euro ein - damit drohen ihnen ein Tief seit Dezember 2020.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer