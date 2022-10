Nasuni erweitert europäische Präsenz im DACH-Markt

Auslöser für Nasunis Entscheidung ein lokales Team aufzubauen, ist das starke Wachstum von Umsatz und Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Eine Umsatzsteigerung von 29 Prozent im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 und eine Verdoppelung der Kundenzahl in der Region seit 2019 haben Nasuni dazu veranlasst, seine Mitarbeiterzahl in der Region zu verdreifachen. Nasuni unterstützt bereits Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in der Region, wobei der Schwerpunkt auf der Fertigungs- und der Automobilindustrie liegt. Um noch besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden vor Ort eingehen zu können, hat Nasuni nicht nur die Mitarbeiterzahl aufgestockt, sondern auch zentrale Geschäftsfunktionen in Deutschland eingerichtet. Einer der jüngsten Neuzugänge im DACH-Team von Nasuni ist Michael Wappler, der im Mai als Channel Sales Manager hinzukam, um im deutschsprachigen Raum die Beziehungen zu den Geschäftspartnern weiter zu pflegen und auszubauen, sowie Ann Thueland, Head of EMEA Marketing.

„Wir hatten in drei Bereichen nach neuen Optionen gesucht: Dateisicherung, Notfall- Wiederherstellung von Niederlassungen und standortübergreifende Dateizusammenarbeit. In einer traditionellen IT-Infrastruktur werden diese Herausforderungen von separaten Anwendungen abgedeckt. Nasuni schaffte es jedoch, alle drei Probleme auf einmal zu lösen", erinnert sich Bernd Gewehr, IT-Leiter bei Vössing, an die Einführung von Nasuni bei der renommierten Ingenieurgesellschaft aus Frankfurt. „Nasuni ist wahrscheinlich eine der besten Investitionen gewesen, die wir je getätigt haben. Wir haben keinen Stress mehr damit, Millionen von Dateien in 25 Niederlassungen zu verwalten, schnell zu sichern und wiederherstellen zu können. Das macht die wahre Schönheit von Nasuni aus."