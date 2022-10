Transporter von First Hydrogen erhalten Zulassung zum Straßenverkehr

Vancouver, British Columbia, 12. Oktober 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine beiden leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) von der Vehicle Certification Agency, der britischen Fahrzeugzulassungsbehörde, für den Straßenverkehr im Vereinigten Königreich (UK), ausgenommen Nordirland, zugelassen wurden. Die Fahrzeuge können ab Januar 2023 für einen Zeitraum von 24 Monaten von den Kunden auf öffentlichen Straßen getestet werden. Das Unternehmen rechnet damit, in diesem Zeitraum bei den Fuhrparkbetreibern wichtige Daten erheben und großes Interesse im Hinblick auf künftige Aufträge wecken zu können. Die Transporter werden bei großen Flottenbetreibern zunächst im Vereinigten Königreich unter realen Bedingungen getestet. So kann das Unternehmen sein führendes Design öffentlich zur Schau stellen und dazu beitragen, dass immer mehr Besitzer leichter Nutzfahrzeuge auf Brennstoffzellenantrieb umsteigen und ihre alternden Dieselflotten durch die neuen Fahrzeuge ersetzen. Insgesamt 13 britische Fuhrparkbetreiber aus verschiedenen Branchen – wie etwa Telekommunikation, Versorgung, Infrastruktur, Lieferdienste, Lebensmittelhandel und Gesundheitswesen – haben sich zur Teilnahme an den Testeinsätzen angemeldet.

Mit diesen beiden Vorführfahrzeugen werden die Vorteile von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb gegenüber batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen hinsichtlich Reichweite und Betankungsgeschwindigkeit aufgezeigt. Die Fahrzeuge von First Hydrogen erzielen mit einer einzigen Betankung, die nur wenige Minuten dauert, eine Reichweite zwischen 400 und 600 km. Die Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und wird sich positiv auf den Erhalt weiterer Genehmigungen auswirken, die First Hydrogen brauchen wird, wenn es sein Fahrzeugvorführprogramm weiter ausbaut, um auch Testeinsätze in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Kanada durchzuführen. Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird (laut Prognosen von Allied Research) bis zum Jahr 2030 auf 786,5 Mrd. Dollar anwachsen, und die Fahrzeuge von First Hydrogen werden in der Branche dazu beitragen, die entsprechenden Nullemissionsziele zu erreichen.