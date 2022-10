DAX – Saisonalität hilft nicht den Trend zu wechseln

Es sind weiterhin keine Anzeichen zu erkennen, dass die Saisonalität für einen Trendwechsel sorgen könnte. Der übergeordnete Abwärtstrend, dessen Linie aktuell bei ca. 13.250 Punkten verläuft, ist weit entfernt und die große Unterstützungszone wurde nach einer kurzen Rückeroberung wieder nach unten verlassen. Die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich. Auch wenn die saisonal starke Phase des Jahres längst begonnen hat, konnte der DAX noch immer keine Trendwende einleiten. In dieser Woche ist der kurzfristige Trend wieder abwärts gerichtet. Ein Test des jüngsten Tiefs ist damit wahrscheinlich. Die Umsätze verharren weiterhin auf niedrigem Niveau. Ein Ausverkauf hat entsprechend noch nicht stattgefunden.

S&P500 – Steiler Abwärtstrend intakt, jüngstes Tief unterschritten

Der S&P500 könnte vorgemacht haben, was dem DAX in den kommenden Tagen bevorsteht. Das Tief von vor wenigen Tagen wurde unterschritten. Auch wenn dieses Unterschreiten nur intraday erfolgte, zeigt es doch, dass ein Bruch des steilen Abwärtstrends noch nicht auf dem Plan der Marktteilnehmer steht. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, deuten aber noch keine Ausverkaufssituation an. Die Indikatoren haben gerade wieder nach unten gedreht und damit mögliche Kaufsignale negiert.

Gold – Kurz vor Trendbruch wieder abgedreht

Vor wenigen Tagen bestand eine gute Chance für Gold, den seit März bestehenden Abwärtstrend zu brechen. Auch wenn Trendlinien nicht die Aussagekraft haben wie Widerstandslinien, orientiert sich das Edelmetall weiterhin an dieser offenbar wichtigen Linie. So ist Gold zuletzt erneut an dieser Trendlinie gescheitert und unter die alte Unterstützungszone gefallen. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert, weshalb nun erneut die alte Aufwärtstrendlinie ins Visier gerät. Ein Bruch der Abwärtstrendlinie dürfte also kurzfristig kein Thema sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

