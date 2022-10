In der Stadt Huedin (Siebenbürgen) entsteht parallel für rund 76 Millionen Euro eine neue Fabrik für Gipskartontechnik. Insgesamt schafft Knauf durch die Investitionen vor Ort direkt rund 200 neue Arbeitsplätze, davon viele hochqualifizierte. Beide Werke entstehen in der Region um Cluj, wo sie strategisch günstig liegen, um Rumänien und die umliegenden Länder mit modernen Bausystemen zu versorgen.

Knauf Gruppe investiert mehr als 200 Millionen Euro / Knauf baut Präsenz in Rumänien mit zwei neuen Werken massiv aus Iphofen (ots) - Die Knauf Gruppe unterstützt die Energiespar- und Renovierungsoffensive der rumänischen Regierung mit einem kräftigen Ausbau der Werkskapazitäten vor Ort. In Tarnaveni nördlich von Sibiu (Hermannstadt) errichtet die Konzerneinheit Knauf Insulation neben dem bestehenden Standort ein weiteres Dämmstoffwerk. Zusammen mit der Erweiterung der seit 2008 bestehenden Fertigung vervielfacht der Doppelstandort damit seine Jahresleistung. Knauf investiert am Standort Tarnaveni insgesamt rund 135 Millionen Euro.

Knauf stützt als Weltmarktführer für moderne und nachhaltige Leichtbauweise mit dem Ausbau die ambitionierten Pläne zur energetischen Gebäudesanierung sowie zur Instandsetzung des landesweiten Hausbestands der Regierung. Rumäniens Ministerpräsident Nicolae Ciuc? begrüßte die Initiative von Knauf: "Diese deutschen Investitionen in unserem Land sind ein Signal des Vertrauens, das die wirtschaftlichen Beziehungen stärkt. Wir schätzen das neuerliche Engagement von Knauf sehr, das seine Präsenz seit vielen Jahren in Rumänien weiterentwickelt."

"Das Engagement demonstriert unser Vertrauen und unsere Zuversicht in das Land und unsere Mitarbeiter. Wir freuen uns darauf, ein Teil der örtlichen Gemeinschaft zu werden", erklärte Alexander Knauf, geschäftsführender Gesellschafter der Knauf Gruppe ." Gemeinsam setzen wir neue Standards für Bauen und Leben in Rumänien. Es freut mich sehr, dass wir mit den Investitionen von mehr als 200 Millionen Euro die Energiesparinitiative mit den nötigen Baustoffen unterstützen können."



Der nationale Sanierungsplan sieht vor, die Gebäudefläche der entsprechend renovierten Objekte in Rumänien in den kommenden Jahren im besten Fall zu versechsfachen. Rumänien hat dafür allein in seinem Recovery and Resilience Fund (PNRR) rund 30 Milliarden Euro bis 2026 an Fördergeldern bereitgestellt. Hinzu kommen zusätzliche Mittel, etwa aus den EU-Strukturförderfonds. Damit will die Regierung für die Bevölkerung besser gegen schwankende und steigende Energiepreise rüsten. Zudem stärkt die energetische Gebäudesanierung die regionale Entwicklung mit Wachstum, Arbeitsplätzen und Wertsteigerungen der Immobilien.