Gerresheimer erzielt zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum im 3. Quartal

Düsseldorf (ots) -



- Umsatz wächst im 3. Quartal organisch um 17,4 % auch dank anhaltend starker

Nachfrage nach High Value Solutions

- Adjusted EBITDA steigt organisch um 13,3 %

- Gerresheimer bekräftigt Prognose für das Geschäftsjahr 2022



Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Health & Beauty-Lösungen und

Drug Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, bestätigt nach einem

weiteren Quartal mit starkem und profitablem Wachstum die Prognose für das

Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz stieg im 3. Quartal organisch um 17,4 %, worin

sich die starke Kundennachfrage, die führende Marktposition und der anhaltende

Erfolg der High Value Solutions widerspiegeln. Das Adjusted EBITDA wuchs

organisch um 13,3 %. "Gerresheimer setzt seinen profitablen Wachstumskurs in

allen Geschäftsbereichen, Geschäftsfeldern und Regionen fort und untermauert

damit seine starke Marktposition. Wir steuern erfolgreich durch ein

herausforderndes Umfeld, setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und

forcieren unseren Transformationsprozess hin zum Lösungsanbieter und

Systemintegrator", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der

Gerresheimer AG. "Wir sind auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022

zu erfüllen, und halten an unseren mittelfristigen Zielen fest", bekräftigte er.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG! Werbung Short Short Basispreis 56,76€ Hebel 14,59 Ask 0,17 Zum Produkt Long Long Basispreis 48,99€ Hebel 9,47 Ask 0,56 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.