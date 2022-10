CO2-Emissionsintensität der deutschen Wirtschaft 2020 weiterhin rückläufig

WIESBADEN (ots) - * Die Wirtschaftszweige emittierten 205 Kilogramm Kohlendioxid

je 1 000 Euro Bruttowertschöpfung im Jahr 2020



* CO2-Emissionsintensität 2020 um 8,4 % gegenüber 2019 gesunken



Die CO2-Emissionsintensität betrug 2020 in allen Wirtschaftszweigen zusammen 205

Kilogramm Kohlendioxid (CO2) pro 1 000 Euro Bruttowertschöpfung und ist damit um

8,4 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, war die Emissionsintensität bereits in den Vorjahren

rückläufig: 2010 lag sie noch bei 304 Kilogramm CO2 pro 1 000 Euro

Bruttowertschöpfung und sank bis 2019 auf 224 (2019 gegenüber 2010: -26,6 %).

Die Emissionsintensität gibt an, wie viel Kilogramm CO2 je 1 000 Euro

Bruttowertschöpfung ausgestoßen wird. Dazu werden die Kohlendioxid-Emissionen

eines Wirtschaftszweigs durch seine preisbereinigte Bruttowertschöpfung geteilt.