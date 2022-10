Marketing-Agentur Beautyholic expandiert Nach über 450 erfolgreichen Einsätzen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern (FOTO)

Hagen (ots) - Die Marketing-Agentur Beautyholic mit Sitz in Hagen sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind ambitionierte

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Vollzeit in den Bereichen Vertrieb,

Mediengestaltung, Marketing und Backoffice.



Banu Suntharalingam erklärt: "Bei uns ist auch ein Quereinstieg möglich. Ebenso

erwarten wir keine Bestnoten. Stattdessen sollten Bewerber, unabhängig der

Position, auf die sie sich bewerben, Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle

Auffassungsgabe mitbringen. Ebenso sollte unter Druck gearbeitet werden können.

Noch wichtiger ist allerdings die Teamfähigkeit. Wir möchten uns von der

Persönlichkeit und der Einsatzbereitschaft unserer Bewerber überzeugen lassen.

Diese Qualitäten sind uns wichtiger als Abschlüsse und Referenzen. Wir arbeiten

unsere neuen Mitarbeiter selbst in einem intensiven Training in ihre Aufgaben

ein."