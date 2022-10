Maple Gold sichert drittes Bohrgerät für Start der Phase-III-Bohrungen auf Eagle und ist auf Kurs, um bis Jahresende 30.000 Meter in seinem gesamten Projektportfolio in Quebec abzuschließen

Vancouver, BC - (7. Oktober 2022) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mine ... ) freut sich bekannt zu geben, dass ein drittes Bohrgerät gesichert wurde, um ein Phase-III-Bohrprogramm über 5.000 Meter ("m") auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine ("Eagle") zu beginnen. Das dritte Bohrgerät wird voraussichtlich Mitte Oktober vor Ort eintreffen, womit das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um bis Jahresende etwa 30.000 m auf seinem 400 qkm großen Grundstückspaket in Québec, Kanada, abzuschließen. Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. August 2022 drehen sich nun zwei (2) Bohrgeräte in tiefen Bohrlöchern unter und neben den historischen unterirdischen Minenbetrieben im Minengebiet Telbel (Telbel") auf dem Projekt Joutel (Joutel"), das von einem 50/50-Jointventure (JV") zwischen Maple Gold und Agnico Eagle Mines Limited gehalten wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen voraussichtlich im November ein viertes Bohrgerät beschaffen, um mit den Tiefbohrungen auf dem Douay-Projekt ("Douay") des JV zu beginnen.

Das Unternehmen freut sich auch, bekannt geben zu können, dass es die elektrischen Probleme vor Ort, die seine Kernsägen beeinträchtigten, behoben hat, wodurch der Rückstand beim Kernschneiden beseitigt wurde und mehrere große Probenstapel von bereits abgeschlossenen Bohrungen an die Untersuchungslabors geschickt werden konnten.

"Wir freuen uns, mit den Phase-III-Bohrungen bei Eagle zu beginnen, die an die besten Ergebnisse der ersten beiden Bohrphasen anknüpfen und zusätzliche Ziele erproben werden, während wir gleichzeitig das Tempo unseres zusätzlichen 4,8 Millionen C$ teuren Tiefbohrprogramms bei Douay und Joutel erhöhen", sagte Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold. "Da der normale Betrieb vor Ort nun wiederhergestellt ist, wurde unser Rückstand bei der Kernspaltung und dem Versand von Proben effektiv abgebaut, und wir erwarten im vierten Quartal 2022 weitere Untersuchungsergebnisse. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ab Mitte Oktober bis Ende Q1 2023 mit mindestens drei Bohrgeräten kontinuierlich aggressivere Step-Out- und Tiefbohrungen bei Douay, Joutel und Eagle durchführen wird."