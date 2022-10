Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) ging es in den vergangenen Monaten wegen der langsamer als erwarteten Erholung in China und der generell nachlassenden Konsumbereitschaft stark nach unten. Notierte die Aktie noch Mitte August oberhalb von 170 Euro, so war sie am 11. Oktober 2022 zeitweise um 34 Prozent tiefer beim Jahrestief bei 112,50 Euro zu bekommen.

Trotz der aktuellen Unsicherheiten bekräftigte die Mehrheit der Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 215 Euro (JP Morgan Chase) ihre Halte- oder Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie nach dem massiven Einbruch der vergangenen Tage zumindest wieder auf 127 Euro, dem Niveau vom 5. Oktober 2022 erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.