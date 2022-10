DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co streicht wegen eines starken Rückgangs der Stahlpreise seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zusammen. So fiel das operative Ergebnis im dritten Quartal deutlich niedriger aus als erwartet. Im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen noch massiv von hohen Preisen profitiert.

Die Aktie verlor am Mittwochvormittag rund 11 Prozent, in der Spitze gab der Kurs um über 14 Prozent nach. Die Gewinnwarnung bestätige eine deutlich verlangsamte Ergebnisdynamik, kommentierte ein Börsianer. Besserung sei auch im kommenden Jahr nicht in Sicht. Auch die anderen Stahlwerte gaben nach: So notierten die Aktien von Thyssenkrupp und Salzgitter knapp vier Prozent tiefer.