Münster (ots) - Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer derUnternehmensberatung RWKMP. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Inhaber undGeschäftsführer von Autohäusern und großen Handelsgruppen bei der Transformationin den Vertrieb der Zukunft. Indem er Autohändler mit den neuesten digitalenVertriebswegen vertraut macht, bringt er sie in die nachhaltige Umsetzung einerklaren Strategie, um den Unternehmenserfolg nachhaltig abzusichern - beginnendbei optimalen Vertriebsstrukturen bis hin zu exzellenten Marketinglösungen.Die Presse berichtet bereits seit Jahren über das massive Autohaussterben.Diverse Studien zeichnen ein düsteres Bild: Mehr als 50 Prozent der Autohäuserwird es im Jahr 2030 voraussichtlich nicht mehr geben. Händler, die ihrGeschäftskonzept nicht radikal verändern, werden früher oder später vom Marktverschwinden. Der Grund: Die digitale Konkurrenz wächst, immer mehr Menschenkaufen ihr Auto im Internet, die Kundschaft wird wählerischer. Vor allemmarkengebundene Vertragshändler sehen sich durch die Macht der Autokonzerne inihrer Existenz bedroht, die nun zum Wettbewerber werden, weil sie in denDirektvertrieb gehen. Hinzu kommen neue Anbieter, die potenzielle Kunden in densozialen Medien und auf hochwertigen digitalen Verkaufsplattformen abfangen."Derzeit durchlebt die Automobilbranche eine Veränderung, wie sie sie in sorasanter Geschwindigkeit in den letzten hundert Jahren nicht erlebt hat",erklärt Sascha Röwekamp, Gründer und Geschäftsführer der UnternehmensberatungRWKMP. "Durch den massiven Druck der Digitalisierung bleiben immer mehreingesessene Autohäuser auf der Strecke. Hinzu kommen diverse neue Herstelleraus China, die ihre Autos über ein Direktvertriebsmodell online an deutscheKunden verkaufen - und klassischen Autohändlern damit zusätzlich Konkurrenzmachen."Gemeinsam mit seinem Team unterstützt Sascha Röwekamp markengebundene Autohäuserdabei, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Der Fokus liegt dabei aufden drei Bereichen Vertrieb, Marketing und Führung. Mit ganzheitlichen digitalenund analogen Strategien verhilft er Autohändlern in Zeiten, in denen dasklassische Autohaus zunehmend an Bedeutung verliert, langfristig zu mehr Erfolg."Von der Führungskraft bis zum Auszubildenden stehen alle Mitarbeiter vor derHerausforderung, die Transformation in den Vertrieb der Zukunft bewältigen zumüssen." Zu diesem Zweck müsse der digitale Vertrieb nahtlos mit dem klassischenAutohaus zusammenspielen. "Schon heute wird jedes achte Fahrzeug online verkauft