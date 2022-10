München (ots) - Die allgemeine Teuerung und der unsichere wirtschaftliche

Ausblick wirken sich offenbar auf das Konsumverhalten aus: Die Bereitschaft der

Verbraucherinnen und Verbraucher, für nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben

als für vergleichbare konventionelle Konsumgüter, ist im Jahresverlauf deutlich

gesunken. Akzeptierten 2021 im Schnitt 67 Prozent der Befragten Mehrkosten für

Nachhaltigkeit, hat sich dieser Anteil ein Jahr später mehr als halbiert und

liegt jetzt bei nur noch 30 Prozent. Das zeigt eine aktuelle

Verbraucher-Befragung von Monitor Deloitte.



"Diese Zahlen deuten - zumindest für den Moment - eine Umkehrung der

Verhältnisse an", sagt Thorsten Zierlein, Deloitte-Partner und Retail Sector

Lead. "Vor dem Hintergrund steigender Preise ist die Bereitschaft der

Verbraucher, für Nachhaltigkeit mehr zu zahlen, weitgehend erschöpft. Doch viel

spricht dafür, dass sich diese Entwicklung genauso schnell ins Gegenteil

verkehren kann, sobald die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder positiver

sind."





Für die Befragung hat Monitor Deloitte im August 2022 rund 1.500Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland im Alter von mehr als 18 Jahrenbefragt. Bereits im September 2021 hat Deloitte eine repräsentativeVerbraucher-Befragung durchgeführt, deren Ergebnisse hier als Basis dienen.Bewusstsein für Nachhaltigkeit weiterhin großDie nachlassende Akzeptanz für einen Nachhaltigkeitsaufpreis ist jedoch nichtgleichzusetzen mit einem nachlassenden Bewusstsein für das Thema. Im Gegenteil:50 Prozent der Befragten geben an, dass die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln einwichtiger oder sehr wichtiger Faktor bei ihren Kaufentscheidungen sei. Diegrundsätzliche Einschätzung der Verbraucher hat sich in den vergangenen 12Monaten nur unwesentlich verändert; bei der Befragung im Vorjahr lag dieser Wertbei 53 Prozent.Dieses Bewusstsein kollidiert aber zunehmend mit den wirtschaftlichenMöglichkeiten: Für insgesamt 41 Prozent der Befragten ist mangelnde Kaufkraftder Hauptgrund, nicht öfter zu nachhaltigen Produkten zu greifen. Weitere 37Prozent geben an, dass es mehr Transparenz, Information und Vertrauen bräuchte,um sie häufiger vom Kauf nachhaltiger Produkte zu überzeugen.Die Akzeptanz-Lücke zwischen frischen Nahrungsmitteln wie Fisch, Fleisch,Milchprodukten und veganen Alternativen einerseits und Tiefkühl- sowieNon-Food-Produkten andererseits wird dabei deutlich größer. Bei Pflegeprodukten,nicht-alkoholischen Getränken und Snacks sinkt die Zahl derer, die einen