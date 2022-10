Li-Metal ernennt Kunal Phalpher zum Präsidenten

TORONTO, Ontario - 11. Oktober 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM)(OTCQB: LIMFF)(FSE: 5ZO)("Li-Metal" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute die Ernennung von Kunal Phalpher in die neu geschaffene Position des Präsidenten mit Wirkung vom 17. Oktober 2022 bekannt.

Herr Phalpher ist eine erfahrene Führungskraft mit nachweislicher Erfahrung in börsennotierten Unternehmen und bringt fast zwei Jahrzehnte an globaler Erfahrung in den Bereichen saubere Technologien, Batteriematerialien und Elektrofahrzeuge (EV) mit. Herr Phalpher, der kürzlich von Business Insider als Power Player in der EV-Branche ausgezeichnet wurde, hat globale Geschäftsentwicklungsstrategien beaufsichtigt und umgesetzt und dabei nachweislich ein schnelles Wachstum für multinationale Unternehmen gefördert. Als Präsident wird Herr Phalpher direkt an den Mitbegründer und CEO, Maciej Jastrzebski, berichten und die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens, die Expansion seiner Lithiummetall- und Lithiummetallanodenaktivitäten sowie die Zusammenarbeit mit der Investorengemeinschaft überwachen.

"Wir freuen uns, Kunal bei Li-Metal begrüßen zu dürfen", sagte Herr Jastrzebski. "Kunal verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung globaler Wachstumsinitiativen, der Förderung kommerzieller Strategien und der Beschleunigung der Kundenakquise für börsennotierte Unternehmen im Bereich der Energiewende. Sein Erfahrungsschatz innerhalb der Lithium-Batterie-Lieferkette und seine Beziehungen in der EV-Industrie werden von unschätzbarem Wert sein, wenn Li-Metal auf dem Batteriemarkt der nächsten Generation weiter an Dynamik gewinnt, unsere Produktionstechnologien weiterentwickelt und sich dem kommerziellen Betrieb nähert. "