Li-Metal gibt Betriebsupdate zur Anodenproduktion

TORONTO, Ontario - 11. Oktober 2022 - Li-Metal Corp. (CSE:LIM) (OTCQB:LIMFF) (FSE:5ZO) ("Li-Metal" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, freut sich, ein Betriebsupdate für seine Roll-to-Roll-Anoden-Pilotanlage in Rochester, New York ("die Anlage"), bekannt zu geben.

Seit der Inbetriebnahme zu Beginn dieses Jahres hat die Anlage die Produktion ihrer hochleistungsfähigen, kostengünstigen Lithium-Metallanoden-Mustermaterialien unter Verwendung des Roll-to-Roll Verfahrens der physikalischen Gasphasenabscheidung ("PVD") von Li-Metal kontinuierlich hochgefahren.

Meilensteine der Anodenproduktion

Im bisherigen Jahresverlauf wurden in der Anlage mehr als 3.000 Meter Muster-Lithiummetallanodenmaterial sowohl für den internen Gebrauch als auch für Kunden produziert. Dieser Durchsatz entspricht mehr als dem Dreifachen der Gesamtmenge an Mustermaterial, die das Unternehmen im Jahr 2021 geliefert hat. Darüber hinaus hat die Anlage ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Lithium-Metall-Anodenprodukte mit einer Lithiumdicke zwischen drei und 25 Mikrometern zu produzieren, da das Unternehmen sein Angebot weiterhin an die individuellen Bedürfnisse der potenziellen Kunden anpasst.

Entwicklung neuer Produktlinien

Li-Metal hat den Proof-of-Concept-Test der Siliziumanoden-Vorlithiierung mit seiner PVD-Anlage abgeschlossen. Bei erfolgreicher Ausweitung auf die kommerzielle Vorlithierung von Siliziumanoden wird Li-Metal in der Lage sein, einen breiteren Kundenstamm mit mehreren Batterieanodentechnologien der nächsten Generation zu bedienen und damit den adressierbaren Markt für die Angebote des Unternehmens erheblich zu erweitern.

"Siliziumanoden sind eine aufregende Batterietechnologie der nächsten Generation, die parallel zu Batterien auf Lithiummetallbasis vermarktet wird", sagte Dr. Jonathan Goodman, Li-Metals leitender Wissenschaftler. "Ein Hauptproblem vieler Siliziumanoden ist, dass sie im ersten Lade-/Entladezyklus einen erheblichen Verlust an Batteriekapazität aufweisen. Unsere Arbeit an der Silizium-Vorlithiierung verspricht eine kosteneffiziente und leistungssteigernde Technologie zur Überwindung dieser Herausforderung zu werden".