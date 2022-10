Haben die US-Arbeitsmarktdaten an den Börsen eine viel zu große Bedeutung?

Die meistbeachteten Einflussfaktoren an den Finanzmärkten scheinen aktuell die amerikanischen Arbeitsmarktdaten zu sein. Die Logik dabei: Gute Beschäftigungszahlen veranlassen Verbraucher in der konsumabhängigen US-Wirtschaft zum Geld ausgeben, was die Inflation antreibt und die Fed immer weiter die Leitzinsen erhöhen lässt. Und da Zinsen wiederum der Erzfeind für Aktien sind, fallen deren Kurse. Aber machen es sich die Anleger mit dieser Gleichung nicht etwas zu einfach?

Anleger reagieren auf Arbeitsmarktdaten wie der Pawlowsche Hund auf den Glockenton

Zurzeit sind die Anleger auf Daten vom Arbeitsmarkt fixiert, wie die Katze auf die Maus. Auch die US-Notenbank betont sie so häufig wie die Kirche das Amen, hat sie sogar zum Kardinalkriterium für Inflation und ihre Zinserhöhungspolitik erkoren. So ist es kein Wunder, dass die auch zuletzt guten Beschäftigungsdaten die Börsen trafen wie der plötzliche Regen den schirmlosen Spaziergänger.