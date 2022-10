Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hält es für falsch, die noch aktiven Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland abzuschalten und stattdessen verstärkt auf Kohlekraft zu setzen. Jetzt fehlt nur noch die Einsicht der deutschen Bundesregierung. Währenddessen verlängern immer mehr Länder weltweit die Laufzeit ihrer bestehenden AKW’s.

Um den immer größer werdenden Hunger nach Uran Herr zu werden, Bedarf es weiterer Uranprojekte in der westlichen Hemisphäre. Absoluter Spitzenreiter in puncto Wachstum und Diversifizierung ist Uranium Energy Corp. Mit dem neusten Deal konnte das wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden.

Uranium Energy Corp und Rio Tinto vereinbaren eine Transaktion für das Weltklasse-Uranprojekt Roughrider in der Entwicklungsphase in Kanada. Durch den Deal erwirbt UEC das Projekt Roughrider für eine Gesamtsumme von 150 Mio. $, die sich zusammensetzt aus 80 Millionen Dollar in bar und 70 Millionen Dollar in UEC-Aktien. Der Baranteil der Gegenleistung wird vollständig durch UECs 173 Millionen Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln in der Bilanz finanziert. Mit Hilfe der Aktien kann zeitgleich Rio Tinto als neuer Aktionär gewonnen werden.

Die Highlights des Deals sind:

Weltklasse-Projekt in einem erstklassigen Uranabbaugebiet: Das in der Erschließungsphase befindliche Projekt Roughrider verfügt über eine langfristige, historische Ressource von 58 Millionen Pfund mit einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3 O8 im östlichen Athabasca-Becken in Kanada, wo im Jahr 2021 10 % der weltweiten Uranproduktion gewonnen wurden.(1)(2)

Wertsteigerung und unmittelbare Synergien mit der jüngsten UEX-Akquisition: Roughrider wird ein zu 100 % unternehmenseigener Eckpfeiler sein, der in Kombination mit den vor kurzem erworbenen Projekten der UEX Corporation (UEX") im östlichen Athabasca-Gebiet UEC eine kritische Masse an Ressourcen bietet, um zukünftige Produktionspläne zu verbessern. Zu den kürzlich erworbenen und in der Nähe von Roughrider gelegenen UEC-Projekten gehören Raven-Horseshoe, Hidden Bay und Christie Lake.

Skalierung in Kanadas hochgradigem Athabasca-Becken: Nach Cameco und Orano kontrolliert UEC nun die größte diversifizierte Ressourcenbasis, die sich auf mehrere Anlagen im kanadischen Athabasca-Becken verteilt.

Infrastruktur, nahe gelegene Betriebe und langjährige Urangeschichte: In einem Umkreis von 100 km um Roughrider gibt es über 20 Uranlagerstätten, fünf aktuell und in der Vergangenheit produzierende Minen und zwei Uranmühlen, die eine hervorragende Infrastruktur für die künftige Erschließung bieten, einschließlich einer Allwetterstraßeninfrastruktur, einer Allwetterflugpiste im Umkreis von sieben Kilometern und eines robusten Stromnetzes, das in erster Linie aus erneuerbaren hydroelektrischen Quellen gespeist wird.(3)

Nutzung eines Jahrzehnts an Erschließungsarbeiten auf dem Weg zur Produktion: Seit der Übernahme von Roughrider im Jahr 2012 hat Rio Tinto, einer der größten und erfahrensten Minenbauer der Welt, umfangreiche Vorproduktions- und Umweltgrundlagenarbeiten durchgeführt, einschließlich der Fertigstellung spezieller geotechnischer Bohrungen, der Modellierung von Schächten und Senken, der Einrichtung von hydrogeologischen Überwachungsbrunnen, der Bewertung der terrestrischen und aquatischen Umwelt, der Bewertung des Kulturerbes, der gefährdeten Arten und des konzeptionellen Rekultivierungsplans. Dies stellt eine solide Grundlage und einen erheblichen Wert für die Fertigstellung der anstehenden technischen Berichte dar, wodurch das Projekt effizient auf eine Produktionsentscheidung zusteuert.(4)

Starkes ESG-Fundament: Ausgehend von den von Rio Tinto geschaffenen Umweltgrundlagen und ESG-Initiativen beabsichtigt UEC, weiterhin hohe Industriestandards in den Bereichen Stakeholder-Engagement, Sicherheit und Umweltverantwortung zu entwickeln und anzuwenden. UEC freut sich auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und anderen Stakeholdern im Athabasca-Becken bei der Entwicklung dieses Projekts zum Wohle künftiger Generationen.