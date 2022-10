MEDICA HEALTH IT FORUM thematisiert Nachhaltigkeit - der Wert der Health-IT im Kampf gegen den Klimawandel

Düsseldorf (ots) - Geht es um aktuelle Entwicklungen der internationalen

Health-IT, dann führt kein Weg an der weltführenden Medizinmesse MEDICA

(https://www.medica.de) in Düsseldorf und ihrem fachlich vertiefenden

Rahmenprogramm vorbei. Neben den Neuheiten von insgesamt mehr als 4.200

Beteiligungen aus rund 70 Nationen an der MEDICA 2022, von denen viele

Health-IT-Lösungen thematisieren, wird vom 14. bis 17. November das in die

Fachmesse integrierte MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) (in

Halle 12) mit seinen hochkarätig besetzten englischsprachigen Vorträgen und

Diskussionen wieder Top-Trends der datengetriebenen Medizin vermitteln. "In

diesem Jahr stehen besonders im Fokus der Beitrag von Health-IT für mehr

Nachhaltigkeit in der Gesundheitsversorgung und außerdem die Optimierung von

Behandlungsworkflows durch eine bessere Verzahnung digitaler Prozesse mit dem

Faktor Mensch", erklärt Christian Grosser, Director Health & Medical

Technologies der Messe Düsseldorf, im Ausblick auf die diesjährige Agenda des

seit Jahren etablierten Fachforums.