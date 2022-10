Hecla Mining Company (NYSE HL / WKN 854693) ist der größte Silberproduzent der USA und betreibt Minen in Alaska und Idaho sowie im kanadischen Québec. Die Gesellschaft meldete jetzt für das dritte Quartal 2022 starke, vorläufige Produktionszahlen und hob daraufhin die Produktionsprognose für das Gesamtgeschäftsjahr an.

Wie Hecla bekannt gab, betrug die Silberproduktion im abgelaufenen Quartal 3,6 Mio. Unzen und ist man damit auf dem Weg, die ursprüngliche Prognose zu übertreffen. Den größten Beitrag lieferte dem Unternehmen zufolge die Greens Creek-Mine in Alaska mit 2,5 Mio. Unzen Silber. Das bedeutete einen Anstieg von 2%. Die restliche Silberproduktion stammte von der Lucky Friday-Mine in Idaho, die gegenüber dem letzten Quartal einen leichten Produktionsrückgang von 100.000 Unzen verzeichnete.

Darüber hinaus bezifferte Hecla die Goldproduktion des Quartals mit 44.747 Unzen, was dem Ergebnis des zweiten Quartals dieses Jahres entsprach. Der Goldausstoß der Greens Creek-Mine ging dabei auf Grund niedrigerer Gehalte um 8% auf 11.412 Unzen des gelben Metalls zurück. Die Casa Berardi-Mine in Québec hingegen lieferte 33.335 Unzen Gold ab, was der Produktion des vorangegangenen Quartals entsprach.

Darüber hinaus schloss Hecla die Akquisition von Alexco Resource ab und trieb deren Keno Hill-Projekt im Yukon in Richtung einer beständigen Mühlenproduktion im Jahr 2023 voran. Bislang, hieß es, seien rund 20% der vor Produktionsbeginn geplanten Entwicklungsarbeiten auf Keno Hill abgeschlossen.

Angesichts der guten Zahlen des dritten Quartals hebt Hecla Mining die Produktionsprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 auf 13,6 bis 14,1 Mio. Unzen Silber und 169.000 bis 180.000 Unzen Gold an.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen dem erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.