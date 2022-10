Maßstäbe für Sprachverstehen in Lärm, Konnektivität und Akkus / ReSound zeigt Highlights und Trends für bestes Hören mit höchster Personalisierbarkeit

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Münster/Hannover (ots) - Ob Sprachverstehen in lauter Umgebung, mobileVernetzung oder leistungsstarke Akku-Technik - ReSound präsentiert im Rahmen desdiesjährigen EUHA-Kongresses, der größten Hörgeräte-Messe der Welt, zahlreicheHighlights und Trends, die sich im Hörakustikfachgeschäft vielfältig an dieBedürfnisse und Wünsche des jeweiligen Nutzers anpassen lassen. So meistertSpitzenhörsystem ReSound OMNIA die "Königsdisziplin" für gutes Hören, dasVerstehen von Sprache im Störlärm, in bislang unerreichter Weise*. Das neueCustom made by ReSound im Earbud-Design vereint mit seiner stylischen,maßgefertigten Form, wegweisender Konnektivität und bestem Akku alle dreientscheidenden Trends für jüngere Hörgeräte-Kunden. Und mit dem Custom made byReSound CIC als dem bislang kleinsten Completely-in-the-Canal-System von ReSoundunterstreicht die GN Hearing ihr Engagement im Bereich der Im-Ohr-Hörsysteme."Es freut uns sehr, unseren Partnerinnen und Partnern aus denHörakustik-Fachgeschäften beim diesjährigen EUHA-Kongress gleich eine Reihewirklicher Highlights und wegweisender Trends präsentieren zu können", soChristian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing für Deutschland, Österreich unddie Schweiz. "Darüber hinaus werden wir die Tage in Hannover nutzen, um dieFachbesucher über weitere Schritte unserer Betreuungs- und Serviceoffensive zuinformieren, die wir im vergangenen Jahr gestartet haben. Mit ihr wollen wir dietägliche Arbeit in den Hörakustik-Betrieben mehr denn je unterstützen."Ein Höhepunkt beim diesjährigen Auftritt ist Hörsystem ReSound OMNIA. Dankneuester Plattform meistert es die "Königsdisziplin" für gutes Hören, dasVerstehen von Sprache in lauter Umgebung, in bislang unerreichter Weise: Ob aufPartys, in Meetings oder im Restaurant - verglichen mit anderen aktuellenLösungen wird bis zu 150 Prozent mehr Sprachverstehen erreicht*. Der besondersnatürliche Klang der eigenen Stimme ist ein weiterer Vorteil, mit dem ReSoundOMNIA punktet. Das System kann im Hörakustik-Fachgeschäft vielfältigpersonalisiert werden. Zur Auswahl stehen drei Bauformen, wahlweise mitleistungsstarkem Akku, sowie fünf Hörer, darunter auch der M&RIE-Hörer mitzusätzlichem drittem Mikrofon im Ohr. Mit iPhone und iPad lassen sichTelefongespräche auch freihändig führen, einfach per Tastendruck**. Glasklares,direktes Soundstreaming ist mit vielen Android(TM) Smartphones ebenso möglich.Gleichfalls im Fokus steht das Custom made by ReSound Hörsystem im trendigen