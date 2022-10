Emissionsmarkt Deutschland Porsche Börsengang sorgt für ein Highlight in der IPO Durststrecke

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse: Der Börsengang von Porsche ist die

zweitgrößte Erstnotiz in der deutschen Geschichte und das einzige IPO an der

Frankfurter Börse im dritten Quartal 2022 / Auch bei den Kapitalerhöhungen hält

die Zurückhaltung an / PwC-Expertin Nadja Picard erwartet keine weiteren

Börsengänge bis Jahresende



Die Inflation erreicht zweistellige Werte, die Angst vor einer Rezession wächst

und ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs ist nicht in Sicht: In einem von

wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld wagte sich

im dritten Quartal kein Unternehmen an die Börse - mit einer Ausnahme: Porsche

gelang Ende September der Sprung aufs Frankfurter Parkett. Der

Automobilhersteller erzielte dabei knapp 9,4 Milliarden Euro - der größte

Börsengang in Deutschland seit rund 25 Jahren. Bei den Kapitalerhöhungen und

Fremdkapitalemissionen bleiben Emittenten zögerlich.