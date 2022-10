EVG Mehr Sicherheit bei Ausschreibungen im Schienenpersonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (FOTO)

Gelsenkirchen (ots) - Großer Erfolg für die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

(EVG) und mobifair: Beschäftigte im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in

Nordrhein-Westfalen sind bei Ausschreibungen künftig besser abgesichert. Mit dem

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wurde jetzt eine Kooperation vereinbart. "Für

die Sicherung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben wir heute viel

erreicht", sagt EVG-Vize Martin Burkert.



Ziel ist, die Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer:innen im SPNV deutlich zu

verbessern. Denn die Beschäftigten seien "essenziell für die Sicherstellung und

Erbringung eines qualitativ hochwertigen Schienenpersonennahverkehrs", wie es in

dem Papier heißt. Der VRR wolle "die Belange der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer weiter und verstärkt berücksichtigen". Hierbei geht es vor allem um

den Personalübergang bei einem Betreiberwechsel. Diesen will der Verbund künftig

"koordinierend und unterstützend begleiten." Es geht aber auch um eine "robuste

Personalstärke", die Gewinnung von zusätzlichem Personal oder die Ausbildung

eigener Fachkräfte durch die im SPNV tätigen Unternehmen. "Mit der heutigen

Kooperationsvereinbarung ist ein gemeinsamer Rahmen für die Zusammenarbeit der

Parteien geschaffen worden, der der weiterhin verschärfenden Problemstellung des

Fachkräftemangels in der Branche Rechnung trägt," so Gabriele Matz,

Vorstandssprecherin beim VRR.