PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach verstocktem Beginn leicht zugelegt. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,59 Prozent auf 3360,22 Punkte an, wobei steigende US-Futures stützten. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 zuletzt 0,44 Prozent auf 5859,43 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,45 Prozent auf 6916,19 Punkte zu.

Die schwankende Kursentwicklung spiegelte die Vorsicht an den Börsen wider. "Die Zurückhaltung sowohl potenzieller Käufer als auch Verkäufer dürfte dabei dem Umstand geschuldet sein, dass mit den Erzeugerpreisen heute Nachmittag aus den USA, den Protokollen der letzten US-Notenbanksitzung und den Inflationsdaten morgen Termine im Kalender stehen, die jeder für sich das Potenzial haben, einen erneuten Richtungswechsel an der Börse einzuleiten", so Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.