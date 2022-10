TÜV SÜD hat beim EcoVadis CSR-Rating Gold erreicht

München (ots) - TÜV SÜD hat beim EcoVadis CSR-Rating mit 71 Punkten Gold

erreicht. Damit gehört die TÜV SÜD AG zu den nachhaltigsten Unternehmen unter

den Teilnehmenden ihrer Branche weltweit. EcoVadis bewertet die

Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den vier Themenbereichen Umwelt,

Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Beschaffung.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und darüber, dass unsere

Nachhaltigkeitsmaßnahmen von extern als zielgerichtet und wirksam bestätigt

werden. Diese Auszeichnung gibt uns Rückenwind, weitere Maßnahmen auf den Weg zu

bringen, denn der Weg, unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen, ist noch

lang", erläutert Prof. Dr. Axel Stepken, CEO der TÜV SÜD AG.





In den vergangenen Jahren hat TÜV SÜD CSR-Themen über alle Bereiche des Konzernsanalysiert und neu aufgesetzt sowie neue Richtlinien imManagement-Rahmenhandbuch verankert. Die Verantwortung für das ESG-Managementliegt beim Vorstand der TÜV SÜD AG. Der CFO, Prof. Dr. Matthias J. Rapp,koordiniert das ESG-Management und zeigt sich ebenso erfreut: "Das ThemaNachhaltigkeit ist seit jeher in unserer Unternehmens-DNA verankert. Die voreinigen Jahren intensivierten Maßnahmen sind so im ganzen Unternehmen auffruchtbaren Boden gefallen und wir konnten sehr schnell Vieles bewegen. Schön,dass das extern anerkannt wird."TÜV SÜD verbesserte seine Nachhaltigkeitsleistungen in allen vierThemenbereichen (Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Beschaffung) zumTeil deutlich. Mehr Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen aufunserer Website:https://www.tuvsud.com/de-de/themen/nachhaltigkeit/unser-engagementÜber EcoVadis: EcoVadis (https://ecovadis.com/) ist einer der bekanntestenAnbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen. Die Bewertungsmethodikvon EcoVadis basiert auf internationalen Standards für Nachhaltigkeit, darunterGlobal Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact sowie ISO26000. Die Nachhaltigkeits-Scorecard stellt die Leistung in den vier ThemenUmwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Beschaffung dar.Pressekontakt:Heidi AtzlerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 23 64Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail mailto:heidi.atzler@tuvsud.comInternet http://www.tuvsud.com/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/5342453OTS: TÜV SÜD AG