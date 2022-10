Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022 Team I macht mit neuer Technologie die essentiellen Grundlagen des Lebens sichtbar / Dazu der Sprecher Dr. Thomas Kalkbrenner im Video (VIDEO)

Berlin-München (ots) - Die drei Nominierten Dr. Thomas Kalkbrenner, Dr. Jörg

Siebenmorgen und Dipl.-Phys. Ralf Wolleschensky haben einen Ansatz gefunden, um

mit hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie lebende Objekte zu untersuchen, ohne

sie zu beeinträchtigen. Dazu bauten sie die sogenannte

Gitter-Lichtblatt-Mikroskopie aus und verbanden diese mit innovativen optischen

Elementen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, um Vorgänge in Zellen zu

verfolgen und besser zu verstehen - in der Grundlagenforschung und bei der Suche

nach neuen Diagnoseverfahren oder Wirkstoffen gegen viele Erkrankungen.



Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 26.

Oktober 2022 entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2022 am

Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.