FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Sorgen vor steigenden Zinsen und um das verfügbare Einkommen möglicher Hauskäufer lässt die Anleger im Immobiliensektor auch am Mittwoch nicht los. Kurz bevor das Protokoll der jüngsten Fed-Notenbanksitzung und frische US-Inflationsdaten neue Eindrücke über den künftigen Zinskurs in den USA liefern werden, ging es für den europäischen Sektorindex als Schlusslicht in der Sektorwertung um mehr als Prozent bergab. Er orientierte sich damit an seinem Tief seit 2012, das Ende September erreicht wurde.

Besonders schwer erwischte es die Anleger von TAG Immobilien , nachdem die französische Investmentbank ihr Rating von "Outperform" auf "Underperform" gedreht hat. Die Titel des Wohnimmobilien-Unternehmens sackten um 12 Prozent ab und markierten ein erneutes Tief seit 2012. Mit der Einstufung "Underperform" rechnet Exane BNP Paribas damit, dass sich die Aktien in den kommenden zwölf Monaten schlechter als der Sektor entwickeln werden.