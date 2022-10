Studie zeigt bei der Anlage in Aktien deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Im Vergleich zu Frauen besitzen mehr als doppelt so viele Männer Aktien

- Männer wollen Spaß bei der Aktienanlage, Frauen sind eher besorgt

- Social Media und Influencer spielen kaum eine Rolle als Informationsquelle



Wie ticken Männer und Frauen, wenn es um aktienbasierte Anlagen geht? Haben

Frauen mehr Aktien oder zocken Männer öfter? Diese und weitere Aspekte

untersuchte Union Investment in einer großen Befragung. Das Ergebnis: Wenn es

ums Aktiensparen geht, zeigen sich zwischen den Geschlechtern deutliche

Unterschiede bei Motivation, Einstellung und Sparverhalten.