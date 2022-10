Tarifgespräche für Chemie-Beschäftigte gehen schon am Sonntag weiter

Die Gespräche für die Chemie- und Pharmabranche zählen zu den wichtigsten Tarifverhandlungen in nächster Zeit neben den laufenden in der Metall- und Elektroindustrie sowie denen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Während die Gewerkschaften hohe Lohnsteigerungen wegen der Inflation durchsetzen wollen, warnen manche Ökonomen vor einer Lohn-Preis-Spirale durch hohe Tarifabschlüsse, welche die Inflation noch weiter anheizen könnte./als/DP/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tarifgespräche für rund 580 000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche gehen bereits am Sonntag weiter. Die Verhandlungen sollen gegen Mittag in Wiesbaden fortgesetzt werden und sind bis Dienstag (18. Oktober) geplant, wie die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC am Mittwoch mitteilten. Bisher war der Auftakt für Montag angesetzt gewesen.

