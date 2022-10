LG Stuttgart Schadensersatz für Golf 7 mit dem Motortyp EA288 (Euro 5)

Bremen (ots) - Mit Urteil vom 08.09.2022 hat das Landgericht Stuttgart die

Volkswagen AG zu Schadensersatz in Höhe von 7.849,83 EUR für einen

abgasmanipulierten VW Golf VII verurteilt (Aktenzeichen 20 O 131/22). Der im

August 2014 zugelassene Pkw ist mit einem EA288 Motor ausgestattet und verfügt

über die Abgasnorm Euro 5. Wie der von HAHN Rechtsanwälte vertretene Kläger

gegenüber dem Gericht nachvollziehbar darstellen konnte, kann der Pkw unter

normalen Betriebsbedingungen gemäß der EG Verordnung Nr. 715/2007 den Grenzwert

an schädlichen Stickoxiden (NOx) nicht einhalten. Dem Kläger drohen nicht nur

Nutzungsbeschränkungen und Wertverlust, so das Landgericht, sondern auch ein

Erlöschen der Betriebserlaubnis und damit die Stilllegung seines Fahrzeugs.