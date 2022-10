Auch bei der traditionellen Industrie gibt es Sorgen um das Wachstum. Die Zeiten mit hohen Margen sind beispielsweise in der Stahlbranche vorbei. Klöckner warnte am Morgen und findet beim aktuellen Abschlag in der Aktie sogar ein neues Jahrestief im Chartbild vor. Wie brisant ist die Lage?

Was bedeutet diese Richtungslosigkeit im großen Chartbild? Darüber sprechen wir mit unserem Händler Marcel zur Mittagszeit und bringen Sentiment und das große Chartbild auf den Tisch. Immerhin generierte die Nasdaq in den USA gestern neue Jahrestiefs.

Der DAX startet in der Vorbörse am Vortageshoch und gab ziemlich zügig ab. Die IWF-Prognose für Deutschland belastete den Markt, wurde dann aber von den EU-Daten wieder positiver interpretiert. Damit bekam der Aktienindex neuen Schwung und kann sich zum Zeitpunkt des Interviews direkt zurück an die Tageshochs bewegen.

