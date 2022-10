Der Crash von in den USA gelisteten China-Aktien geht offenbar weiter. Der Nasdaq Golden Dragon China Index verlor allein in den letzten fünf Tagen mehr als 15 Prozent. Seit Jahresbeginn sind es sogar mehr als 37 Prozent. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Besonders schlimm erwischte es große chinesische Tech-Konzerne: Die Alibaba Group-Aktie verlor innerhalb von fünf Tagen mehr als zehn Prozent. Die Baidu-Aktie verlor im selben Zeitraum mehr als acht Prozent und die ADRs (American Depository Receipts) der chinesischen E-Commerce-Plattform PINDUODUO brach um mehr als zehn Prozent ein.

Grund für den Crash sind die trüben Wirtschaftsaussichten im Reich der Mitte sowie Pekings Null-Covid-Politik, die das Wachstum schädigt. So senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für Chinas Wirtschaft zuletzt von 4,6 auf 4,4 Prozent.

Die Stimmung unter den Anlegern wird auch durch die neuen Maßnahmen der Biden-Administration getrübt. US-Präsident Biden hatte zuletzt angekündigt, US-Exporte von Halbleiter-Spitzentechnologie nach China einzuschränken, was die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfte.

Im Frühling dieses Jahres hatte es bereits einen heftigen Crash bei China-ADRs gegeben. Grund war die Sorge der Anleger vor möglichen Delistings in den USA.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

