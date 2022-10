GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Quartalsabsatz habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Studie./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,94 % auf 25,27EUR an der Börse Tradegate.



