BERLIN (dpa-AFX) - Die Gaspreiskommission der Bundesregierung will Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem über eine Erstattung der im Dezember anstehenden Gas-Abschlagszahlung entlasten - zusätzlicher bürokratischer Aufwand soll Vermietern und auch Mietern dadurch nur in geringem Umfang entstehen. "Wer etwas tun muss, das sind die Versorger, die haben die wirkliche Arbeit", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), am Mittwoch in Berlin. "Die haben die Rechnungsläufe, die müssen die Berechnungen umstellen."

Insbesondere für die Vermieter sei das hingegen "kaum mehr Verwaltungsaufwand", betonte Gedaschko. Die Erstattung der Abschlagszahlung im Dezember wird demnach nicht direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher überwiesen, sondern in der Betriebskostenabrechnung für dieses Jahr berücksichtigt. Diese müssten Vermieter und Hausverwalter ohnehin erstellen.