La transition numérique et écologique met à rude épreuve la cohésion européenne

Gütersloh/Berlin (ots) - Les métropoles et régions européennes de haute

technologie pourraient en tirer profit, tandis que les zones rurales et les

régions où l'industrie rejette beaucoup de CO2 se laisseraient vite distancer.

La double transition, écologique et numérique, à laquelle aspire l'Union

européenne, renforce cette évolution. Mais il est possible d'atténuer l'impact

par une subvention de l'UE adaptée à chaque région.



En Allemagne, les régions situées sur une ligne allant de la Bavière au

Bade-Wurtemberg au sud, à Hambourg et Brême au nord, tireront profit de la

double transition. Les régions à l'ouest et à l'est de l'Allemagne seront

perdantes. Tel est le résultat d'une étude de la Fondation Bertelsmann qui s'est

penchée sur l'avenir de la cohésion au sein de l'Europe.





Les régions du sud de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal verront leur retards'accroître avec la double transition. Il en va de même pour les régionsd'Europe de l'Est en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie, aux frontièresextérieures de l'Union européenne. Les régions aujourd'hui les plus prospères enAllemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et au nord de l'Italie ont les meilleuresperspectives. " Nos résultats révèlent que la double transition renforcera lapolarisation entre les différentes régions d'Europe ", explique Thomas Schwab,expert européen de la Fondation Bertelsmann. Les régions avec un revenu parhabitant élevé partent avec une longueur d'avance dans la transformation deleurs organisations économiques. Les régions où l'agriculture est trèsdéveloppée et où le revenu par habitant est faible, se retrouvent en queue depeloton.Pour leur évaluation, les experts ont intégré les paramètres " Croissance ", "Numérisation " et " Transition écologique ". Savoir si une région peut profiterde la numérisation dépend de différents facteurs tels que l'accès à Internet, laproductivité et les capacités en matière de formation continue. Le montant descoûts d'adaptation concernant la transition écologique est mesuré sur la base decritères tels que le nombre de véhicules par habitant, les émissions de CO2 oula performance énergétique des habitations.Les auteurs de l'étude recommandent à l'UE de ne plus utiliser le revenu parhabitant comme critère de référence pour les aides financières. Il doit êtrepossible de garantir une meilleure qualité de vie et une plus grande égalité deschances dans toutes les régions. " Quoi qu'il en soit, la politique européennede cohésion doit accepter qu'il existera toujours certaines inégalités ",souligne Thomas Schwab. " C'est uniquement par un soutien sur mesure aux besoinsqu'il sera possible de réduire cet écart. "Informations supplémentairesLa Fondation Bertelsmann étudie les disparités sur le plan économique, social etterritorial dans le cadre du projet " Économie européenne ". Elle analysel'impact des changements structurels liés à la transition numérique etécologique sur l'économie et la cohésion européenne. L'étude a été réalisée encoopération avec l'Institut d'études économiques comparatives de Vienne.À propos de la Fondation Bertelsmann : Pousser les citoyens à façonner l'avenir.La fondation Bertelsmann s'engage afin que chacun puisse participer à la société- sur les plans politique, économique et culturel. Nos champs d'action :l'éducation et la nouvelle génération, la démocratie et la cohésion sociale, lanumérisation et l'intérêt général, l'avenir de l'Europe, la santé, l'économie demarché sociale et durable. Nous plaçons toujours les personnes au centre de nospréoccupations. En effet, ce sont elles qui changent le monde et le font évoluervers un avenir meilleur. Dans ce cadre, nous partageons nos connaissances,transmettons des compétences et élaborons des solutions. La fondation d'utilitépublique Bertelsmann a été créée par Reinhard Mohn en 1977.http://www.bertelsmann-stiftung.deContact:Thomas Schwab, Téléphone : +49 (30) 27 57 88 - 132E-mail : mailto:thomas.schwab@bertelsmann-stiftung.deNathan Crist, Téléphone : +49 (30) 27 57 88 - 153E-mail : mailto:nathan.crist@bertelsmann-stiftung.deKatharina Gnath, Téléphone +49 (30) 27 57 88 - 128E-mail : mailto:katharina.gnath@bertelsmann-stiftung.de