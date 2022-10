Grüne und digitale Transformation fordern Europas Zusammenhalt heraus

Gütersloh/Berlin (ots) - Europäische Großstädte und Regionen der Hochtechnologie

könnten weiter davonziehen, ländliche Gebiete und Regionen mit CO2-intensiver

Industrie den Anschluss verlieren. Die doppelte - grüne und digitale -

Transformation, wie sie die Europäische Union anstrebt, verstärken diese

Entwicklung. Aber durch eine für Regionen maßgeschneiderte EU-Förderung lässt

sich der Effekt abmildern.



In Deutschland werden Regionen in einem Streifen von Bayern und

Baden-Württemberg im Süden, bis Hamburg und Bremen im Norden, von der doppelten

Transformation profitieren. Die westlichen und östlichen Regionen in Deutschland

werden das Nachsehen haben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann

Stiftung zur Zukunft der Kohäsion in Europa.