Zahl der Woche 53 | Umweltbewusstsein schlägt Iangfristige Rendite: Gründe für eine Photovoltaikanlage (FOTO)

Saarbrücken (ots) -



- Umweltfreundliche Energieerzeugung ist für mehr als die Hälfte (53 Prozent)

der Menschen in Deutschland der Hauptgrund dafür, eine Photovoltaikanlage auf

einem Haus zu installieren.



Die Vorstellung einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Haus kann durchaus

verlockend sein: einfallendes Sonnenlicht, das durch Solarzellen direkt in

"grünen" Strom umgewandelt wird. Die Argumente, die für die Anschaffung einer

Photovoltaikanlage sprechen, sind vielfältig. Eine große Rolle spielt die

Nachhaltigkeit. Für 53 Prozent der Menschen in Deutschland ist die

umweltfreundliche Energieerzeugung ein Grund für die Installation einer

PV-Anlage auf einem Haus. Das ergab eine aktuelle Civey-Umfrage[1] im Auftrag

von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.