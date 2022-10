Nouvelle étape KEBA atteint le demi-million de bornes vendues (FOTO)

Linz (ots) - Début 2021, KEBA produisait sa 250 000e borne de recharge. À peine

20 mois plus tard, KEBA a déjà vendu un demi-million de bornes de recharge et

compte désormais parmi les leaders européens du marché. En plus de se

spécialiser dans les techniques de recharge intelligentes et sûres, l'entreprise

a systématiquement transformé son portefeuille de produits pour passer à des

solutions de recharge climatiquement neutres. Une mesure qui a contribué à

booster les ventes dans le domaine de l'eMobility pour l'expert autrichien de

l'automatisation.



KEBA est l'un des pionniers dans le domaine des infrastructures de recharge.

Depuis 2009, nous développons et produisons des solutions de recharge

innovantes, sûres et durables à Linz, nous positionnant ainsi en tant que

précurseurs de l'électromobilité. Hier comme aujourd'hui, nous nous distinguons

par la fabrication et le montage de l'électronique qui ont lieu en interne, tout

comme le développement électronique. Cette concentration de la production

garantit une qualité et une sécurité maximales, ainsi qu'une grande fiabilité.