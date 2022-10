Una nuova pietra miliare nella storia di KEBA mezzo milione di wallbox vendute (FOTO)

Linz (ots) - KEBA ha prodotto la 250.000esima wallbox all'inizio del 2021. Dopo

solo 20 mesi, KEBA vendeva mezzo milione di wallbox posizionandosi così tra i

produttori leader in Europa. Oltre alla specializzazione in una tecnica di

ricarica sicura e intelligente, l'aumento delle vendite dell'esperto in

automazione austriaco nel settore eMobility è dovuto anche alla conversione

coerente del portafoglio prodotti in soluzioni di ricarica neutrali per il

clima.



KEBA è uno dei pionieri dell'infrastruttura di ricarica. Già dal 2009, a Linz si

sviluppano e si producono soluzioni di ricarica innovative, sicure e di lunga

durata, che spianano la strada all'elettromobilità. Oltre allo sviluppo interno

dell'elettronica, ora come allora KEBA si distingue per la produzione interna

dell'elettronica e l'assemblaggio interno. Quest'integrazione verticale della

produzione assicura massima qualità, massima sicurezza e soprattutto

affidabilità.