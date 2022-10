Nürnberg (ots) - Die Spielwarenmesse steht als Weltleitmesse für

Produktvielfalt, Neuheiten und Innovationen. Das eigene internationale

TrendCommittee hat für das kommende Jahr drei Trends identifiziert: "Discover!",

"Brands for Fans" und "MetaToys". Über sie können sich Fachbesucherinnen und

Fachbesucher vom 1. bis zum 5. Februar 2023 auf dem Nürnberger Messegelände

informieren. In der neu gestalteten, rund 400 m² großen Erlebniswelt ToyTrends

in Halle 3A stehen dazu die passenden Produkte zum Entdecken und Ausprobieren

bereit. Die Trend-Vorträge im benachbarten Toy Business Forum runden das Angebot

ab.



Discover! - Fremde Welten entdecken





Die drei Trends geben dem Handel Orientierungen für die umsatzstarkeSortimentsgestaltung. Bei "Discover!" ist der Name Programm. Schließlich drehtsich hier alles um die Erschließung neuer Welten und Themen. Andere Länder,Kulturen und Sprachen, die Wunder der Natur oder unbekannte Galaxien - ist derEntdeckergeist erst einmal geweckt, gilt es die Antworten auf das Wieso,Weshalb, Warum und Wie zu finden. Die Produkte des Trends machen neugierig aufdas Unbekannte und regen dazu an, neue Welten intensiv zu erforschen und zuverstehen.Brands for Fans - Begeisterung bei Groß und KleinDie Basis zur zweiten Strömung bilden bekannte Lizenzen und Retroprodukte:"Brands for Fans". Der Zauberwürfel oder "Mensch ärgere dich nicht" gelten alsSpieleklassiker. Comicfiguren oder bekannte Charaktere aus Filmen undFernsehserien erfreuen sich gestern wie heute großer Beliebtheit. Oft bleibt dieFaszination über die eigene Kindheit hinaus bestehen und wird an die nächstenGenerationen weitergegeben. Neue und wiederkehrende Lizenzthemen spiegeln denTrend wider und sind genau wie Retrospielwaren in der Lage, bei Groß und KleinFanhypes auszulösen.MetaToys - Spielwaren in neuen DimensionenInnovative Spielansätze und Technologien stehen beim Trend "MetaToys" im Fokus.Die digitale Welt ist weiter auf dem Vormarsch und bietet nebenfortschrittlichen Möglichkeiten für das tägliche Leben auch moderneGestaltungsspielräume für die Spielwarenbranche. Sie greift das Thema u. a. mitAngeboten auf, die sich im Web3 abspielen oder Technologien wie AugmentedReality einsetzen. Außerdem zählen Produkte dazu, die das aufkommende Metaverseund dazugehörige Begriffe anschaulich erklären.Trends und WissenIn der ToyTrends Erlebniswelt auf der Spielwarenmesse steht in Halle 3A fürjeden Trend ein eigener Bereich zur Verfügung. Diese umfassen Informationen unddazu passende Produkte, die für ein Live-Erlebnis sorgen und zum Ausprobiereneinladen. Im Toy Business Forum nebenan präsentieren Experten täglich in ihrenVorträgen - neben den aktuellen Branchenthemen und zukünftigen Herausforderungendes Handels - auch die Trends. Sie werden auf Deutsch und Englisch angeboten undauf der Businessplattform Spielwarenmesse Digital gestreamt.Unter www.spielwarenmesse.de/trends(https://www.spielwarenmesse.de/special/highlights/toytrends-2023) sind alleInformationen zu den Trends abrufbar.Hinweis für Redaktionen: Abdruck honorarfrei. Bildmaterial zu den ToyTrendssteht Ihnen unter www.spielwarenmesse.de/media(https://spielwarenmesse.imageplant.de/media/category/194) zur Verfügung. Bittelassen Sie uns nach Veröffentlichung ein Belegexemplar zukommen.Pressekontakt:Scarlett WisotzkiDirector CommunicationsSpielwarenmesse eGTel.: +49 911 99813-33Mail: mailto:s.wisotzki@spielwarenmesse.de