Linz (ots) - Anfang 2021 wurde bei KEBA die 250.000ste Wallbox produziert. Nur

20 Monate später steht KEBA bereits bei einer halben Million verkaufter

Wallboxen und zählt damit zu den Spitzenreitern in Europa. Neben der

Spezialisierung auf intelligente und sichere Ladetechnik beflügelte auch die

konsequente Umstellung des Produktportfolios auf klimaneutrale Ladelösungen den

Absatz im Bereich eMobility des österreichischen Automatisierungsexperten.



KEBA ist einer der Pioniere im Bereich Ladeinfrastruktur. Bereits seit 2009

werden in Linz innovative, sichere und langlebige Ladelösungen als Wegbereiter

für die Elektromobilität entwickelt und produziert. Besonderheit, damals wie

heute, ist neben der hauseigenen Elektronikentwicklung auch die eigene

Elektronikfertigung sowie Montage. Diese Fertigungstiefe sorgt für höchste

Qualität, maximale Sicherheit und vor allem Zuverlässigkeit.





"Basierend auf unseren sicheren, intelligenten, und langlebigen Ladestationenist es uns mit der Umstellung auf klimaneutrale Ladelösungen gelungen, unsereStellung als einer der führenden europäischen Wallbox-Hersteller weiter zustärken", so Christoph Knogler, CEO KEBA Energy Automation500.000 Wallboxen für CPOs, Firmen und private Nutzer:innenWie wichtig der eMobility-Bereich bei KEBA geworden ist, macht der steileAnstieg der verkauften Ladestationen deutlich: 2009 wurde die erste KEBA-Wallboxvorgestellt, 2021 die 250.000ste verkauft. Nur 20 Monate später überschrittendie Verkaufszahlen bereits die Marke von 500.000.Dieses rasante Wachstum hängt einerseits mit der steigenden Nachfrage nachElektrofahrzeugen zusammen. Andererseits setzen gerade viele Ladeparkbetreiber(CPOs) und Firmen speziell auf KEBA-Produkte. Denn diese überzeugen mit1. hoher Zuverlässigkeit bei Wind und Wetter,2. maximaler Sicherheit,3. der automatischen Neustartfunktion nach einem Stromausfall,4. intelligentem Lastmanagement von bis zu 200 Wallboxen mit dem KeContact M205. einfacher Verrechnung von Ladekosten.Davon profitieren auch private Anwender:innen: Die Konnektivität ermöglicht dieEinbindung der Wallboxen in ein Smart Home sowie die Nutzung vonselbstproduziertem Photovoltaikstrom. Anforderungen, die aktuell mehr denn jegefragt sind. Die einfache Verrechenbarkeit von Ladekosten ist z.B. fürDienstwagenfahrer:innen von großem Vorteil.Zudem hat KEBA in den letzten Jahren auch das digitale Produktportfolio imeMobility-Bereich stark ausgebaut und sich so vom Hardware-Hersteller zumganzheitlichen Lösungsanbieter entwickelt. Aktuellstes Beispiel ist die KEBAeMobility App, mit der sich die Wallboxen verwalten und steuern lassen. Das hatdie Verkäufe zusätzlich angekurbelt.Klimaneutral ist TrumpfSchon lange bezieht KEBA mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit zugekaufteKomponenten für Ladestationen weitestgehend regional. Das reduziertTransportstrecken und wirkt sich positiv auf den CO2-Abdruck aus. Im April 2021hat KEBA mit der KeContact P30 GREEN EDITION erstmals eine klimaneutrale Wallboxvorgestellt, die sich schnell zum Verkaufsschlager entwickelte. Aufgrund derhervorragenden Marktresonanz wurde die Entscheidung gefällt, das Portfolio anintelligenten Ladelösungen bis Ende 2022 ausschließlich auf klimaneutraleProdukte umzustellen. Und natürlich wurde auch die 500.000ste Wallboxklimaneutral produziert - und das in Oberösterreich.Für die Wallbox Nummer 500.000 hat man sich bei KEBA etwas Besonderes einfallenlassen: Im Team wurde die Frage gestellt, wer das besondere Stück erhalten undnutzen sollte. Die Entscheidung fiel ganz klar im Sinne des Klimaschutz und derNachhaltigkeit auf den AUSTRIAN WORLD SUMMIT, das Herzstück der SchwarzeneggerClimate Initiative."Aus Österreich heraus ganz klare Zeichen für den Klimaschutz setzen undNachhaltigkeit als Thema in die Breite tragen, das verbindet uns mit derSchwarzenegger Climate Initiative. So freuen wir uns, die Organisation und dasTeam rund um Monika Langthaler unterstützen zu können", freut sich ChristophKnogler.Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich der Summit zu einer der größten undreichweitenstärksten Klimakonferenzen der Welt entwickelt. Die Veranstaltungbietet eine Plattform für erfolgreiche Projekte und Ideen, die motivieren,Vorbildcharakter haben und Menschen, Unternehmen und Klimaschützer:innenmiteinander verbinden.Über KEBA eMobility https://www.keba.com/emobilityÜber KEBA Gruppe http://www.keba.com/Bildnachweis Alle Bilder © KEBA AG, Abdruck honorarfreiDownload mehrsprachig https://www.ots.at/redirect/keba4Pressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & CommunicationsKEBA Energy AutomationEmail: mailto:lzr@keba.comKatarina WeissengruberUnternehmenssprecherin KEBA GruppeEmail: mailto:wgk@keba.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/102553/5342593OTS: KEBA Group AG