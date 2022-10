DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Brand passte seine Bewertungsmodelle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Versorgerbranche an gestiegene Kapitalkosten an. Regulatorische Initiativen seien belastend, die meisten seiner Schätzungen für integrierte Versorger lägen aber immer noch über Vorkrisenniveau. Aufgrund ihres besonders attraktiven Renditepotenzials hebt Brand Enel, RWE, Eon und Engie hervor./ag/mne/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 07:11 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,25 % auf 4,079EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m