EUR/USD vor weiterem Kursrutsch?

Kann EUR/USD die Erholung weiter ausdehnen und über den 10er-EMA im Tageschart asnteigen, wäre ein weiterer Kursanstieg bis zum 50er-EMA im Tageschart bei 0,995 USD zu erwarten. Short-Chancen bieten sich bisher im Bereich des 10er-EMA sowie in der Extension einer Erholung im Bereich des 50er-EMA an. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin klar intakt. Die vorherige Short-Position am 50er-EMA wurde im Gewinn ausgestoppt. Es bietet sich eine neue Short-Position am 10er-EMA an.

Trading-Strategie: