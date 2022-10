JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 2700 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti kappte ihre Ergebnisschätzung für 2022 in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf schwache Wachstumszahlen der Schweizer./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,25 % auf 2.959EUR an der Börse Lang & Schwarz.