Die Schwankungsbreite der Symrise-Aktie ist zwischen vier 94,10 und grob 115,65 Euro angesiedelt und hält seit Jahresanfang an. Dabei wird immer wieder die markante Unterstützung der letzten Jahre um 95,90 Euro als Sprungbrett für Kursgewinne genutzt, so auch seit einigen Stunden wieder. Hier würde sich natürlich ein entsprechendes Long-Investment mit Zielen am 50 und darüber 200-Tage-Durchschnitt anbieten, sofern die Aufwärtsdynamik seitens der Bullen kurzfristig auch genutzt wird. Allerdings bleibt ein Investment weiterhin als risikobehaftet zu bewerten.

EMA 50/200 im Fokus

Ausgehend von einer weiteren Kaufwelle könnte zunächst einmal der EMA 50 bei 103,19 und darüber der EMA 200 bei 107,18 Euro angesteuert werden. Spätestens ab dem Niveau von 108,66 Euro sollten Investoren wieder mit Gewinnmitnahmen rechnen, ein Rücklauf an die obere Begrenzung um 115,65 Euro wird aber prinzipiell nicht ausgeschlossen. Vorsicht sollte man nur unterhalb von 94,00 Euro walten lassen, dies würde nämlich einen Abschwung auf den langfristigen Aufwärtstrend um 89,00 Euro befeuern.